INTORNO A NOI La piccola Venezia umbra AMARCHE.IT ci porta alla scoperta di RASIGLIA di Foligno insieme agli amici di UMBRIA.LOVE

RASIGLIA umbra di Foligno. Borgo medioevale dove i ruscelli scorrono tra le calli e i vicoli strettissimi lambendo le abitazioni in pietra. La cittadella dei canaletti e dei suoni d'acqua è una piccola Venezia del Centro Italia. Nel cuore dell'Umbria in provincia di Perugia a Foligno dove nasce la valle del Menotre tra sorgenti e fossi di raccolta. Nei secoli si è formato un diadema fluviale naturale che scorre dentro RASIGLIA: la cittadella di roccia e sassi di fiume dai colori tenui. Gli innumerevoli corsi d'acqua arrivano fin dentro l'abitato del medioevo. Una forza della natura irregimentata per lo sviluppo dell'industria tessile del 900. La corrente idrica muoveva, un tempo, i telai. Oggi è uno dei borghi più belli d'Italia meta turistica apprezzata anche dalla gente delle regioni limitrofe come Marche e Lazio. Località turistica salùbre per il refrigerio creato dal microclima del sottobosco intorno. Scorci pittoreschi e atmosfere da favola rendono la zona unica e inimitabile: vicina, intorno a noi.

