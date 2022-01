EMILIA ROMAGNA TEATRO La pièce di Martone sulla Sapienza Goliarda IL FILO DI MEZZOGIORNO tratto dalla biografia dal manicomio di Goliarda Sapienza per la regia di Mario Martone, in scena allo Storchi di Modena, protagonista Donatella Finocchiaro

“Il Filo” è da mezzogiorno in punto per anni. GOLIARDA SAPIENZA incontra l'analista per ritrovare la memoria perduta in un lungo periodo di terapia dura (elettroshock) dal manicomio negli anni 60. Due stanze speculari in scene parallele dell'inconscio dove vince la scrittrice-paziente travolgendo anche lo spettatore. Guarire dalla depressione, misteriosa malattia di tutti i tempi, si può!? La Finocchiaro e De Francesco come al cinema in un capolavoro di Martone.

fz



