La Pietà di Giovanni Bellini lascia Rimini: al via il restauro a Venezia

Con la firma dell'atto di donazione da parte della Fondazione Venetian Heritage Onlus al Comune di Rimini parte ufficialmente il viaggio de La Pietà di Giovanni Bellini verso Venezia, sede dell'importante intervento di restauro che consentirà al capolavoro oggi custodito al Museo della Città di tornare all'originale splendore. Il 'Cristo morto con quattro angeli' di Bellini lascerà infatti a fine agosto il Museo della Città di Rimini per raggiungere la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro di Venezia: il restauro sarà eseguito dalla Cbc-Conservazione Beni Culturali, la stessa società che la scorsa primavera si era occupata delle indagini diagnostiche preliminari. Anche in quell'occasione il sostegno economico era stato garantito da Fondazione Venetian Heritage, organizzazione no profit attiva da oltre 25 anni nella tutela e promozione del patrimonio artistico veneto nel mondo, che ora finanzia integralmente il progetto con una donazione di 37.454 euro.

I lavori di restauro si concluderanno indicativamente in ottobre, ma l'opera resterà ancora a Venezia per essere protagonista di una mostra "dossier", promossa dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Veneto e ospitata negli stessi spazi della Galleria Giorgio Franchetti, anch'essa resa possibile grazie al sostegno di Venetian Heritage. "Si concretizza un'importante operazione - commenta l'assessore alla Cultura, Michele Lari - che non solo permetterà di valorizzare una delle principali opere del nostro patrimonio museale che la città conserva, ma ci consente allo stesso tempo di rafforzare rapporti di collaborazione e scambio con realtà importanti quali Fondazione Venetian Heritage e Musei Nazionali Veneto, strategici anche per affermare il ruolo di Rimini come città d'arte".







