La pittura del Trecento a Padova è patrimonio Unesco.

Tutto il ciclo pittorico di Padova del Trecento è patrimonio Unesco: è arrivato il via libera ad entrare nella World Heritage List da Fuzhou in Cina dove si è svolta la 44ma sessione del Comitato del Patrimonio mondiale Unesco. La Padova Urbs Picta comprende tutto il ciclo pittorico degli otto edifici e complessi monumentali nel centro storico della città, tra i quali la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto, e gli affreschi del Palazzo della Ragione. È il secondo sito Unesco della città, che è già nella lista con l'Orto Botanico.

'Montecatini Terme, che rientra in una candidatura transanazionale The Great Spas of Europe con altri 7 Stati, è l'esempio di sistema termale italiano unico, da tutelare e valorizzare". Così la sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni



