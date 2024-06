ROMAGNA SPETTACOLI La più piccola banda da ridere del mondo “Le Dolenti Note” di Banda Osiris spettacolo tratto dal loro libro 'cult' in tournée alla Rocca di Caterina di Forlì a cura di Accademia Perduta/Romagna Teatri

Musica composta e scomposta da loro e degli altri, tutti quanti, finiscono nell'ironico tritacarne strumentale stracolmo di gag e battute musicali. BANDA OSIRIS rilegge lo spartito di parole e fraseggi del mitico libro LE DOLENTI NOTE bestseller 'musicomico' multimediale. Consigli per adulti e bambini su cosa non fare per imparare a suonare. Ad esempio smetterla di provare a strimpellare... e quali strumenti lasciar stare (nella custodia). Dopo oltre 35 anni di carriera tra teatro, cinema e tv, presentano dissacrando la loro 'summa' professionale sui difetti dei musicisti più letali (da evitare...) abbattendo il muro dei vari generi musicali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: