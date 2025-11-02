PAROLE IN LIBERTÀ "La piuma sul cappello": valore "all'orpello" nella nuova rassegna promossa da Carlo Biagioli Presentati i primi tre libri alla presenza degli autori

“La piuma sul cappello”, il dettaglio che fa la differenza, anche nello stile di scrittura. La nuova rassegna proposta dalla Carlo Biagioli srl raccoglie storie e idee, in libertà, capaci di presentare prospettive inedite. Dialogano con gli autori, Carlo Biagioli e Anna Chiara Macina.

Il giornalista Alessandro Carli in Frammenti di Pangea, mette su carta una raccolta di articoli pubblicati online. "Frammenti di Pangea - spiega Carli - è una raccolta di articoli già usciti online che ho raccolto su cartaceo, un po' per il pigrizia, per non affaticare troppo gli occhi. Sono 24-25 articoli che spaziano dal teatro (citazione dell'autore anche al lavoro del collega di RTV Francesco Zingrillo), viaggi, concerti, libri, recensioni, qualche stroncatura. Ed è un libro senza indice, quindi da sfogliare, da aprire, da leggere proprio in scioltezza, dove posso esprimere un giornalismo, una scrittura diversa da quella quotidiana, perché ci sono un po' di parolacce, quindi un po' di fantasia, un po' di libertà ci vuole".

Un flusso di coscienza che diventa iniezione di fiducia nella vita di fronte alle asperità, nel Libro dell'incertezza di Alessia Paolini. "Il mio libro è un libro terapeutico, - racconta Paolini - comunque è qualcosa che ti aiuta a ritrovare la forza e credere in te stesso. Ha molte ispirazioni prese da diversi tipi di arte, dal cinema alla musica e anche dai libri".

Marco Guidi in Bokeh propone una storia di rinascita in un gioco di specchi tra salvezza e malavita romana. L'autore, che si occupa anche di fotografia, infonde così la sua visione della realtà nella scrittura.

"Un thriller, un flusso di coscienza e una sorta di mosaico di input umani, artistici e letterari - così li descrive Anna Chiara Macina - tre autori che si presentano senza alcun filtro e soprattutto con una ispirazione, quella di rovesciare, scoperchiare le gerarchie prestabilite".

Nel video le interviste a Alessandro Carli, giornalista e autore, Alessia Paolini, autrice e Anna Chiara Macina, scrittrice.

