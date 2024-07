La Polizia in musica con Muti e Gibboni

La Banda Musicale della Polizia di Stato italiana al Pala De André del Ravenna Festival ospite d'onore Riccardo Muti che dirige la Sinfonia dal Nabucco verdiano

La Banda della Polizia da quasi 100 anni porta in musica il tricolore in ogni dove e quest'anno arriva al Ravenna Festival diretta dal M° Maurizio Billi (che guida l'orchestra dal 1992 e ha diretto oltre 800 concerti in tutto il mondo). Sul palco per il Nabucco anche Riccardo Muti di casa a Ravenna e il violinista Giuseppe Gibboni che suona violini Stradivari settecenteschi. Il complesso della Polizia di Stato ha una elettiva vocazione sinfonica che ben si sposa con il prestigioso programma del festival ravennate. In scaletta oltre alle musiche nazionali storiche (Inno repubblicano e il Canto degli Italiani di Novaro) con le marce del corpo anche colonne sonore da film tratte da Morricone, Kubrick e John Williams. Più di cento musicisti sono ambasciatori della cultura sinfonica e istituzionale veicolate dalla Polizia di Stato in Italia e all'estero attraverso donne e uomini del corpo.