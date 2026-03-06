EVENTI CESENA La Polizia (scandinava) del Dialogo THE DIALOGUE POLICE della svedese Susanna Edwards alla Biblioteca Malatestiana cesenate per MONDOVISIONI '026 del settimanale “Internazionale”

La regista EDWARDS è di Göteborg città dei primi scontri tra manifestanti e polizia nel 2001 durante il vertice europeo su politica e ambiente: ora qualcosa cambia. Negli anni 80 SUSANNA durante un primo maggio ebbe a discutere con chi le vietava di portare un'amica sulla bici durante la manifestazione. La POLIZIA DEL DIALOGO di Stoccolma la incuriosisce per l'approccio opposto: dialogare anche con ironia prevenendo ogni violenza per scelta esistenziale salvaguardando le libertà democratiche (dei poliziotti compresi).

