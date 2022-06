La potenza della divulgazione: presentato ai Capitani Reggenti "Incunaboli a San Marino"

Al centro dell'Udienza Il patrimonio culturale più prezioso di San Marino, quello dei testi antichi conservati nella biblioteca di Stato e universitaria, entrati in un percorso di valorizzazione e condivisione, con il libro “Incunaboli a San Marino”, a cura di Paola Errani e Marco Palma. Il testo descrive la “rivoluzione” degli esemplari librari di edizioni pubblicate entro l'anno 1500 e sonda, esplorando due collezioni importanti ma profondamente diverse tra loro, nella Biblioteca di Stato e in quella Universitaria, la profondità storica di San Marino “San Marino- hanno detto i Capitani Reggenti- ha compiuto un ulteriore passo avanti nella direzione di quella crescita culturale che implica non solo impegno e passione per la conservazione, ma anche la più ampia condivisione e diffusione del patrimonio di conoscenza, di sapere e di storia custodito nelle nostre biblioteche” .

La prefazione peraltro è proprio a cura di S.E Paolo Rondelli, Direttore degli Istituti Culturali nel momento in cui Marino aderì al progetto di catalogazione e divulgazione. "Un lavoro di alto valore scientifico che ci auguriamo venga apprezzato dagli addetti ai lavori ma che aiuti anche tutti gli altri a scoprire il messaggio di un bene culturale nascosto" è l'auspicio degli autori.

Nel video l'intervista a Paola Errani, bibliotecaria e ricercatrice e Marco Palma, professore universitario.

