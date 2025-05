DONNE La prima cantastorie politica e popolare L'AMORE CHE HO di Paolo Licata racconta di Rosa Balistreri la cantante e autrice siciliana simbolo della emancipazione femminile negli anni 70

“L'amore che ho per voi” è il titolo tradotto dal siciliano di una canzone di Rosa Balistreri citata nella biografia scritta dal figlio Luca Terrarossa che ha ispirato il film. Dice: “(...) non andrò in Paradiso/per amare voi/ ho dimenticato l'amor di Dio”. Carmen Consoli recita e firma la colonna sonora dichiarando che in lei e ogni cantante della sua terra c'è una parte di Rosa: Dario Fo ne fece una stella popolare e bella.

