La prima 'DivaDivina' francese nel mondo

“SARAH BERNHARDT: la Divina di Francia” presto al cinema in concomitanza con il lungometraggio di Marcello sulla DUSE già in concorso a Venezia 82

di Francesco Zingrillo
29 ago 2025

BERNHARD attrice francese di teatro contemporanea alla DUSE inevitabilmente a confronto sul palcoscenico e nella vita. Come non paragonarle anche al cinema in due opere in uscita dopo VENEZIA 82 analoghe e per certi versi assimilabili. Divina Sarah per la recitazione e l'uso della voce, rivoluzionaria anche nella vita. Carattere forte e personalità artistica originale, attrice inimitabile, riconosciuta e considerata dalla “Divina” Eleonora. Fuori dagli schemi sociali e borghesi si dichiara bisessuale intrattenendo relazioni con le celebrità di tutta Europa. Gabriele D'Annunzio è l'altra figura carismatica condivisa con la DUSE nell'arte e nelle frequentazioni. Fu però Sarah Bernhardt a recitare “La città morta” dannunziana contesa. Morirono a un anno di distanza: la francese nel 1923 e l'italiana nel '24.




