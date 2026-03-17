PRIMA FILM CIRCONDARIO La prima donna di Albany, NY IL TESTAMENTO DI ANN LEE di Mona Fastvold sulla fondatrice del movimento religioso Shaker in sala cinematografica con The Walt Disney Company

Un'utopia fideistica tra musica e spiritualità in un rito collettivo diventato religioso. ANN LEE diventa la prima donna leader di un movimento ispirato alla visione cristiana del XVIII secolo tra Inghilterra ed emigrati ad Albany, New York. Istanze egualitarie e radicali di condivisione basate sulla figura femminile. Una rilettura della donna da parte di altre donne del cinema ma in chiave biografica. Gli SHAKERS ballavano la loro spiritualità musicale in canti estatici e ritmici di fede. La regista FASTVOLD ha colto il senso di grazia e trascendenza collettive espresse dalla sensibilità femminile che fa della donna il centro del corpo e del cuore cioè della religiosità universale.



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