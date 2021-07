La prima femminista della storia dell'arte

Un'artista potente con una dimensione interiore immensa ARTEMISIA GENTILESCHI a 23 anni è in accademia fiorentina e si fa spazio in un mondo di uomini che la stimano. Prima donna di fama internazionale nel secolo di Galileo e Caravaggio a scambiare lettere e corrispondenze professionali con pittori, artisti e collezionisti. Un collega, Agostino Tassi, la violenta. La sua vita dalla bottega del padre a Roma poi a Firenze protetta dai Medici cambia, diventa PITTRICE unica e originale. Sostiene con forza e dignità il processo per stupro uscendone a testa alta da GUERRIERA con la condanna del Tassi: è la prima femminista della storia dell'arte a imporre con il lavoro il suo talento e con la denuncia la sua dignità di persona umiliata da un uomo. La PITTRICE GUERRIERA abbatte ogni cliché e la discriminazione nei suoi confronti diventa ammirazione per la forza evocativa delle sue opere e la pittura rivoluzionaria tanto da essere assimilata al Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. I suoi capolavori oggi sono in tutto il mondo dagli Stati Uniti all'Europa. Nel docu-film anche il “Davide e Golia” appena restaurato e attribuito in Inghilterra, grazie alla inequivocabile spada del David, proprio alla Gentileschi.

Interivsta con ANGELA CURRI Attrice e interprete di Artemisia