La prima volta di Julia Roberts alla Mostra del Cinema di Venezia

Nonostante la sinusite e la pioggia, George Clooney ha saltato solo la conferenza stampa ma non il red carpet a Venezia, dove presenta "Jay Kelly", film di Noah Baumbach in concorso, in coppia con Adam Sandler. Si tratta di un viaggio cinematografico, fisico e interiore del divo Jay Kelly, interpretato da Clooney, che si mette in discussione. La vulnerabilità umana al centro del ritorno in gara, a due anni dal Leone d'oro per “Povere creature!”, del sodalizio tra il regista greco Yorgos Lanthimos e Emma Stone. Stavolta ci riprovano con “Bugonia”, in cui l'attrice premio Oscar interpreta Michelle Fuller, implacabile Ceo di una grande azienda che dietro l'apparenza ha pochi scrupoli etici. Nel film la manager si ritrova vittima del rapimento da parte di due giovani cugini poveri, isolati, apicoltori e cospirazionisti, e uno dei due si convince che Michelle Fuller sia un'aliena proveniente da Andromeda. Uno dei debutti più attesi era però quello di Julia Roberts, la diva arriva al Lido per la prima volta nella sua carriera, per presentare “After the hunt” di Luca Guadagnino, in cui Roberts è Alma, stimata docente di filosofia all'università di Yale alle prese con un caso di molestie sessuali denunciate da una delle sue più brillanti studentesse.

Nel video gli interventi di George Clooney e Julia Roberts







