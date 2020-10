DOCU PANDEMIA La Primavera di Salvatores racconta l'oggi La Rai ha coprodotto e presentato al Festival di Roma “FUORI ERA PRIMAVERA” il docu-film di Salvatores, oggi in quarantena per il virus, “viaggio nell'Italia del lockdown” di stretta attualità

Il viaggio in Italia è un lavoro della gente sulla gente filmato con telefonini, telecamerine e macchine fotografiche, testimonianza diretta sulla pandemia in racconti sinceri e veri fatti col cuore come quello del rider milanese delle pizze. Rai Play, intanto, dedicata a Gabriele Salvatores sulla piattaforma digitale RAI una rassegna originale di 3 titoli poco conosciuti omaggio al regista premio Oscar 1992 per “Mediterraneo”. L'autore fermato dal coronavirus, da casa, ha seguito il lancio di FUORI ERA PRIMAVERA in attesa della programmazione per novembre. Il sottofondo delle tante storie è “la rinascita della natura” che circonda le case e il quotidiano di ognuno. Documento filmato di ricerca sociale basato sulla raccolta di video, realizzato in smart working, montato con inediti inviati dal pubblico. Un film collettivo pieno di paure... e di speranza utile in questo momento per leggere i tempi che verranno con il buon senso del reale che ci avvicina, adesso e ora, al futuro migliore possibile.

fz

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: