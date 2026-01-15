PRIMA FILM RSM La PRIMAVERA di Vivaldi è cinema in musica per orfane "Primavera" di Damiano Michieletto sulla vita romanzata di Antonio Vivaldi a Venezia è il film della settimana per San Marino Cinema al Concordia di Borgo Maggiore

La pellicola (dal libro STABAT MATER di Tiziano Scarpa premio Strega) è uno spartito per violino e orchestra geniale veneziana (l'idea è insegnare alle bambine orfane la musica in ensemble): dirige Antonio Vivaldi (per la regia di Michieletto proveneinte dall'opera). Il claustrofobico dentro l'orfanotrofio è sulla talentuosa Cecilia che trasforma un gesto musicale in una scelta esistenziale. L'Ospitale diventa luogo di riscatto e formazione claustrale.

