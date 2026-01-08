TV LIVE ·
La principessa-cigno bianco alla Scala vista da Nureyev

“IL SOGNO BIANCO - dietro le quinte del Lago dei Cigni” dalla coreografia di Rudolf Nureyev in esclusiva Sky, in streaming su NOW e on demand, disponibile anche su LA SCALA TV

di Francesco Zingrillo
8 gen 2026
Il Lago dei Cigni è una coreografia intramontabile del balletto classico, repertorio più volte rappresentata alla SCALA di Milano, soprattutto nella storica versione di Nureyev: coreografia e scenografia concertate in modo perfetto. Pura leggenda tratta dalla tradizione popolare tedesca e russa, appunto (incanto d'amore e morte). 150 anni fa la celebre partitura di Pëtr Il'ič Čajkovskij oggi il documento di Chiara Ribichini per la regia di Flavio Maspes. La principessa-cigno è la vera visione onirica di Rudolf Nureyev mai così malinconica e dolente.




