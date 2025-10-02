TV LIVE ·
La profezia dei Black Sabbath

OZZY OSBOURNE in un documento inedito della Paramount+ a pochi mesi dalla morte “No Escape From Now” da ottobre in streaming

di Francesco Zingrillo
2 ott 2025

(Purtroppo) “Nessuna via di fuga sin da ora”, canta OZZY in una sua lirica oscura, adesso, a pochi mesi dalla morte si fa viva: Troppa confusione la vita odierna, tempi bui - scriveva. NO ESCAPE FROM NOW è un'illusione nel disordine: quando finirà? - canta Osbourne, anche ora, post mortem... Mondo in fiamme/grida e urla/ come in una gabbia: non c'è pietà e i ricordi bruciano - la profezia di OZZY OSBOURNE. “Sono finiti gli ieri”, conclude la rockstar britannica. Forza e fragilità di un mito che ha attraversato due secoli, e si sente ancora. Per la prima volta in un film l'agonia di un artista coerente estremo dopo una caduta rovinosa nel 2019 e il Parkinson. Il frontman dei Black Sabbath nel suo testamento finale sull'ultimo palco.




