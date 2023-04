La prostituta dal cuore d'oro diventa contessa

Luigi XV di Borbone (Depp) era il re Beneamato, sul trono del bisnonno, il Re Sole, giusto prima della rivoluzione. Aveva, però, un debole per amanti e cortigiane, favorite che si portava a corte. JEANNE (Maïwenn) nonostante il basso lignaggio e le umili origini popolane per 'amore' arrivò comunque a Versailles, e vi rimase ( ascesa e caduta: fu poi ghigliottinata, a monarca morto, nel 1793 in Place de la Concorde). Una donna speciale e capace con una cultura solida acquisita dai religiosi parigini. Sapeva di moda e arte e aveva maniere e stile aristocratici nonostante i trascorsi (era un prostituta dal cuore d'oro la chiamavano “la zoccola, catin, del re”). Di leggiadra bellezza già a 20 anni frequentava le personalità più influenti (Richelieu), e divenne contessa. LUIGI, il regnante allora molto amato, passò dal preferire lei alla POMPADOUR e d'incanto le sorti della Francia cambiarono anche in meglio...