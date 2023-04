ANTEPRIMA CANNES La prostituta dal cuore d'oro diventa contessa Il Festival di Cannes dal 16 Maggio aprirà con “JEANNE DU BERRY” di Maïwenn protagonista Johnny Depp in contemporanea anche in tutte le sale di Francia la storia della favorita di re Luigi XV

Luigi XV di Borbone (Depp) era il re Beneamato, sul trono del bisnonno, il Re Sole, giusto prima della rivoluzione. Aveva, però, un debole per amanti e cortigiane, favorite che si portava a corte. JEANNE (Maïwenn) nonostante il basso lignaggio e le umili origini popolane per 'amore' arrivò comunque a Versailles, e vi rimase ( ascesa e caduta: fu poi ghigliottinata, a monarca morto, nel 1793 in Place de la Concorde). Una donna speciale e capace con una cultura solida acquisita dai religiosi parigini. Sapeva di moda e arte e aveva maniere e stile aristocratici nonostante i trascorsi (era un prostituta dal cuore d'oro la chiamavano “la zoccola, catin, del re”). Di leggiadra bellezza già a 20 anni frequentava le personalità più influenti (Richelieu), e divenne contessa. LUIGI, il regnante allora molto amato, passò dal preferire lei alla POMPADOUR e d'incanto le sorti della Francia cambiarono anche in meglio...

