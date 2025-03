"La prova del fare": dal libro al teatro, il percorso umano e professionale di Emma Rossi

La chitarra di Sebastiano Moncata a far da contrappunto alle voci di Micaela Casalboni e Ida Strizzi. Il reading teatrale “La prova del fare”, tratto dall'omonimo libro del 1981 di Emma Rossi, è il racconto di un percorso umano e professionale, di una visione che dalla casa-famiglia e il Centro Educazione Psicomotoria nei quali hanno trovato cura, assistenza e inclusione minori in difficoltà e giovani con disabilità dagli anni '70, ha portato poi alla creazione del Servizio Minori come lo conosciamo oggi. Servizio Minori che a lungo ha visto elevarsi all'ennesima potenza l'impegno di Emma Rossi e di chi ha collaborato con lei. "Il fatto che sia venuto in mente di contattare una compagnia teatrale per far arrivare questi temi, - dice Micaela Casalboni - non solo in maniera informativa come poteva avvenire attraverso una conferenza, bensì attraverso una lettura teatrale che porta dentro anche le emozioni, porta dentro i corpi, porta dentro le storie delle persone, anche quelle più fragili, a volte sono storie anche terribili, ma con la forza di chi si è messo lì, Emma Rossi ne è il simbolo, a dire no, qui non solo si può ma si deve fare qualcosa".

Storie di vita ed esperienze per spronare alla riflessione e al senso di responsabilità. Da tempo l'Associazione Emma Rossi pensava ad una riduzione scenica del libro. Che finalmente arriva proprio nell'anno del 70° anniversario dell'Iss. "Ci è sembrato importante - afferma Laura Rossi - soprattutto per dare un contributo di rilevanza a quanto il servizio sociosanitario ha fatto all'interno del Paese. Quindi diciamo che questo lavoro, che presenta una situazione per certi aspetti, presumo molto diversa da quella che è oggi, possa servire per una riflessione a tutto campo anche sulla organizzazione attuale di questi servizi".

Nel video le interviste a Micaela Casalboni, Compagnia Teatro dell'Argine e Laura Rossi, Associazione Emma Rossi.