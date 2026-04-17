La "qualsiasità" della stagionalità di Cattaneo nel nome di Zavattini

La “qualsiasità” (Cesare Zavattini) è il “pedinamento della realtà” nel raccontare la quotidianità “così-come-è”: l'estetica del quotidiano, appunto, che valorizza l'umile e il quasi banale, il circostante. CATTANEO in 14 mesi per 7 regioni ha navigato in questa bolla visiva (presa diretta, fotografia e suono: rumori in musica). Ha fatto cinema documentario in modo “radicale con grazia” - scrive. Il calendario delle stagioni di ALESSANDRO e una navigazione continua tra natura e cultura. Il tempo ciclico stagionale misura l'ineffabilità della vita tra abitudini e interazioni costanti: la circostanzialità del tutto sovrasta addirittura la narrazione. La presa diretta viene sempre prima del racconto (protagonista e storia) secondo ALESSANDRO CATTANEO. Si potrebbe titolare: la QUALSIASITÀ della primavera dentro (il nostro) inverno.







