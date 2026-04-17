EVENTI EMILIA La "qualsiasità" della stagionalità di Cattaneo nel nome di Zavattini LO SPIRITO DELLE STAGIONI di Alessandro Cattaneo in anteprima al MODENA FILM FESTIVAL in sala Truffaut lo spaccato della vena vitale del Belpaese in 7 diverse regioni

La “qualsiasità” (Cesare Zavattini) è il “pedinamento della realtà” nel raccontare la quotidianità “così-come-è”: l'estetica del quotidiano, appunto, che valorizza l'umile e il quasi banale, il circostante. CATTANEO in 14 mesi per 7 regioni ha navigato in questa bolla visiva (presa diretta, fotografia e suono: rumori in musica). Ha fatto cinema documentario in modo “radicale con grazia” - scrive. Il calendario delle stagioni di ALESSANDRO e una navigazione continua tra natura e cultura. Il tempo ciclico stagionale misura l'ineffabilità della vita tra abitudini e interazioni costanti: la circostanzialità del tutto sovrasta addirittura la narrazione. La presa diretta viene sempre prima del racconto (protagonista e storia) secondo ALESSANDRO CATTANEO. Si potrebbe titolare: la QUALSIASITÀ della primavera dentro (il nostro) inverno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: