PRIMA MONDIALE La rabbia apocalittica ritorna, sempre 28 ANNI DOPO il nuovo film horror del premio Oscar Danny Boyle sul virus letale della rabbia sequel di 28 GIORNI DOPO scritto con Alex Garland

La saga continua, certo, ma in una trilogia con episodi autonomi in capitoli: 28 ANNI DOPO è il primo e racconta di un padre che torna sulla terra ferma (lasciando l'isola rifugio) con il figlio per scoprire mondi... così, infetti e sopravvissuti 'mutano' la storia. Rimane l'opera dark di un regista considerato un mito di culto in più di 30 anni di horror apocalittico che hanno influenzato la nostra cultura cinematografica e il costume nel tempo. Un atteggiamento 'politico' di BOYLE-GARLAND sui risvolti sociali che un'operazione complessa come questa ha sul quotidiano vista la popolarità del genere inventato dagli autori. La rabbia è la nostra di tutti i giorni frammista al desiderio (curiosità) di scoprire cosa succede dopo...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: