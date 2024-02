ANTARTIDE La Radio al Polo: ecco cosa ci racconta l'argentino Marcelo Chelo Ayala Il nostro Mirco Zani lo ha sentito per la rubrica "Diamoci del tu"

Come è fare la radio da uno dei due poli del mondo? E' la domanda che abbiamo girato a Marcelo Chelo Ayala, la voce che dall'Antartide raggiunge la sua Argentina tutti giorni. La radio è LRA36 Radio Nacional Arcangel San Gabriel, la stazione radio più a sud del mondo. Nata durante il regime in Argentina come baluardo della libera informazione, gli studi sono all'interno della base Esperanza in Antartide gestita dall'esercito argentino e tecnicamente è un distaccamento Navale.

Con Marcelo abbiamo parlato della vita che si fa finita la diretta e del rispetto profondo che c'è per la natura e i suoi meravigliosi pinguini che popolano la zona. Non sono mancati i momenti di commozione al ricordo dei nonni di Marcelo di chiara origine italiana e poi la musica che in una radio non manca mai. Anche la musica italiana fa parte della programmazione giornaliera dell'emittente, ma non sono i Pinguini tattici nucleari al numero 1 della classifica......peccato!

