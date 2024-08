EVENTI REGIONE La radio di Marconi fa paura “RADIO RITMO, voci e suoni dall'etere” un radiodramma musicale per il 150° della nascita di Guglielmo Marconi nel Cortile del Teatro del Baraccano di Bologna per Atti Sonori 2024

Una performance sulla potenza della radio per orchestra e voci recitanti in una dramma di suggestioni sonore immaginative non ancora sopraffatte dai media cine-televisivi: ascoltare per vedere. La celebre trasmissione sull'invasione aliena del New Jersey architettata da Orson Welles nel 1938 utilizzò la potenza del mezzo radiofonico per stupire in modo impressionante con l'invenzione di Marconi. In una sala da concerto partì l'espediente apocalittico diffuso via etere nelle case della gente: finzione e realtà incrociarono fantasia e quotidianità creando la paura della guerra (il confitto mondiale) sulla pelle...

