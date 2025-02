Sasha è una giovane vampira sensibile che crescendo non vuole uccidere. Tenera e umanista, quindi, contraria alla famiglia d'origine che le taglia i viveri... per fortuna incontra un coetaneo, Paul, esistenzialista malinconico pronto al suicidio per farsi mangiare la vita donandogliela. Un patto tra amici sulla morte in una notte di desideri prima dell'alba: la fine per lui l'inizio per lei. Un film tra espressionismo tedesco e commedia ironica.