La Rai con Morelli-Coliandro in Questura a Bologna

Giampaolo Morelli

Ottava serie in 4 parti girata e ambientata a Bologna scritta dall'emiliano di Parma Carlo Lucarelli, produttori esecutivi i Manetti Bros. Episodi televisivi diretti da una donna, Milena Cocozza, protagonista amatissimo il bolognese d'adozione, napoletano verace, Giampaolo Morelli. Strade, portici e interni, dentro le mura tra i “Viali” e le piazze del centro storico le location con le immancabili intriganti figure femminili di fascino tra le quali la sammarinese Chiara Martegiani (è Aurora ne “Il fantasma”, 3^ puntata). Il ritorno 4 (a tre anni dall'ultima stagione della Seconda Rete) con al centro sempre Coliandro-Morelli dirigente della Questura di Bologna ruota intorno al punto debole dell'ispettore: le donne ma in una prospettiva 'mitigata' dalla regista della Rai che dirige in modo diverso e originale le quattro vicende. Ascolti, streaming e rete, danno ragione del gradimento anche ai bolognesi.

fz