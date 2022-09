PIANOFORTE E LIRICA La rassegna musicale d'Autunno si presenta. Primo concerto il 29 settembre, l'ultimo il 4 dicembre

Un cartellone che celebra la buona musica, con 11 concerti, grandi interpretazioni ma non solo: anche conferenze, ospiti e proiezioni. Si parte il 29 settembre al Teatro Titano con i Grandi Concerti Romantici: al pianoforte Gianluca Luisi e Marcello Mazzoni. Si chiude con il jazz, nella stessa location il 4 dicembre, portato dalla Mondaino Young Orchestra. E poi la lirica, la musica barocca della Bologna del '600, la canzone d'autore e tanto altro. La grande novità di questa 24esima edizione è la collaborazione in alcune serate con Radio San Marino Classic, nelle quali si cercherà di creare un raccordo culturale tra i vari programmi proposti dalla Rassegna. I concerti si divideranno tra il Teatro Titano e la Sala Conferenze della Cassa di Risparmio al Palazzo Sums. "La prima parte è dedicata al pianoforte e al periodo classico classico - illustra Augusto Ciavatta, direttore artistico della Rassegna musicale d'Autunno -. Poi solisti, musica barocca o d'autore e infine il jazz. Un programma che spazia nel repertorio culturale colto, quindi speriamo che la gente apprezzi lo sforzo che stiamo facendo per proporre cultura a San Marino".

Nel video l'intervista ad Augusto Ciavatta, direttore artistico Rassegna musicale d'Autunno

