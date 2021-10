La recita dell'OM al Parco Ausa di Dogana e in contemporanea in tutto il mondo

E' il mantra della tradizione indo-vedica che si ritiene incarni il "suono originario della creazione dell’Universo". La recita corale dell'OM è avvenuta oggi in contemporanea in tutto il mondo. Il Parco Ausa di Dogana, questo pomeriggio, punto di incontro sul Titano di un gruppo di persone aderenti al progetto, nato in Italia da Marina Tonini, e che nel giro di pochi giorni ha raggiunto una diffusione mondiale, tra cui Stati Uniti, Australia e molti altri paesi.

Obiettivo: "armonizzare e innalzare la vibrazione del pianeta Terra, per unire ed emanare sentimenti di amore, pace ed equilibrio tra le forze sottili, e per superare ogni disequilibrio che vive attualmente l'umanità e lo stesso pianeta, - sostengono oi promotori - con tutte le conseguenze che questo a sua volta può generare, poiché tutto è collegato".

Una esperienza, testimoniano i partecipanti, "che crea momenti preziosi nella memoria ed un profondo senso di unione e cooperazione".

