La Reggenza a New York per l'85esimo della Fratellanza sammarinese: storie e vite unite dalla stessa terra d'origine

E' un legame che attraversa le generazioni quello che unisce i sammarinesi presenti in ogni parte del mondo: ricordi, scelte di vita, esistenze unite dalla stessa terra d'origine. Tanti i partecipanti, tra i quali molti giovani, alla 85esima celebrazione della Fratellanza sammarinese a New York che si è svolta a Long Island. Alla serata hanno preso parte i Capitani Reggenti, Luca Boschi e Mariella Mularoni, che hanno ribadito l’importanza di mantenere legami forti tra chi ha deciso di partire ma porta nel cuore il destino del popolo Sammarinese.

Sono 600 gli iscritti alla Fratellanza il cui presidente, Sanzio Vagnini, ha indicato negli scambi culturali tra giovani la via per tracciare il futuro di una longeva e coesa comunità. Presente anche il segretario di Stato alla Giustizia e alla Famiglia, Massimo Andrea Ugolini, che ha ricordato l'importanza della vicinanza al di là della posizione geografica.

In occasione della celebrazione è stato presentato il libro di Sergio Barducci “Una vita piena di futuro”, tradotto anche in inglese con il titolo “A life full of promise”, prodotto dalla Fondazione Cino Mularoni. Tra l'America e San Marino emerge la voglia dei giovani presenti di sentirsi sammarinesi anche se nati e cresciuti a New York.

Nel servizio, le interviste di Michela Monte a Sanzio Vagnini (presidente Fratellanza sammarinese New York), a Massimo Andrea Ugolini (segretario di Stato Giustizia e Famiglia) e le testimonianze dei giovani Monica Muccioli, David Muccioli e Brina Agostini

