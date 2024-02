TEATRO TITANO La Reggenza all'anteprima di "Anime nel fango", docufilm sull'alluvione in Romagna

L'entrata a offerta libera per raccoglie fondi da destinare ai romagnoli che, nel quotidiano, lottano ancora per riprendersi la propria vita, portata via dal fiume di acqua e fango del maggio scorso, quando un'alluvione ha colpito la regione. Il docufilm “Anime nel fango”, per la regia di Ettore Zito, racconta le storie e la solidarietà di quei giorni.

Ad accogliere i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, per la proiezione dell'anteprima un Teatro Titano affollato. La serata inizia con un'introduzione dello stesso regista e curatore della fotografia, assieme all'autore del libro da cui è tratto il docufilm, il sammarinese Luca Giacomoni.

La pellicola, che ha ottenuto il patrocinio dalla Segreteria agli Interni, è un racconto per voci e per immagini, quelle mosse, girate dagli stessi alluvionati in preda al panico. Istantanee di paura e di disperazione, che hanno stimolato la riflessione del pubblico.

