VISITA ISTITUZIONALE La Reggenza in visita alla Biblioteca e all'Archivio di Stato Sottolineata l'importanza di "tutelare un patrimonio che documenta storia e identità della Repubblica”, riconoscendo "la necessità di valorizzare il lavoro profuso per la loro conservazione"

Toccare con mano i documenti materiali fondanti della statualità di San Marino. I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, in visita alla Biblioteca e all'Archivio di Stato degli Istituti Culturali, guidati dal Direttore Vito Testaj e dalla Responsabile della Sezione, Lucia Cecchetti insieme allo staff di ricercatrici, restuaratrici e tutto il personale quotidianamente impegnato a proteggere e trasmettere un patrimonio unico. Il Placito Feretrano, i Primi Statuti fino agli atti, i patti, accordi e convenzioni che nel tempo la Repubblica ha sottoscritto per attestare l'indipendenza di Stato sovrano, nel mantenere la sua libertà secolare. Dal materiale dell'Archivio ai testi di maggior valore e interesse conservati nella Biblioteca di Stato dalla sua istituzione ufficiale durante la prima metà dell'800, grazie ai donativi di famiglie sammarinesi (dal Fondo Onofri al Fondo Valloni), con gli esemplari di grandi studiosi e rappresentanti delle istituzioni culturali della penisola. Visita privata che la stessa Reggenza ha voluto: Un tesoro che va tutelato – hanno detto i Capitani Reggenti – perché "documenta la nostra storia e la nostra identità”, riconoscendo “la necessità di valorizzare, accanto ai beni custoditi, il lavoro profuso per la loro conservazione”. Anche dal Direttore Testaj un plauso all'attività di tutela e approfondimento portati avanti per mantenere alta l'attenzione sull'identità storica della Repubblica. “Ci ha fatto molto piacere – prosegue Testaj - in particolare citando anche il lavoro di tutte le colleghe e i colleghi che lavorano nella Sezione Biblioteca e Archivio, poter dare un assaggio di quelli che sono i documenti e i manoscritti e i libri antichi, originali, più significativi per la nostra storia e identità sammarinese alle Loro Eccellenze. Naturalmente, è un assaggio di qualcosa che noi cerchiamo di comunicare costantemente a tutti e che invitiamo tutti quanti a voler riscoprire nella nostra Biblioteca di Stato e nel nostro Archivio di Stato”.

Tra gli omaggi ai Capi di Stato, un volume sugli Statuti, l'edizione critica del discorso di Giosuè Carducci “La libertà perpetua di San Marino “ e una copia facsimilare della lettera di Abramo Lincoln, cittadino onorario, alla Repubblica.

Nel video, l'intervista a Vito Testaj, Direttore degli Istituti Culturali

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