La Reggenza in visita alla mostra di Legno “Icone Sacre Pop”

Un omaggio all'arte di Simone Legno e una presenza - quella dei Capi di Stato, Alice Mina e Vladimiro Selva - che dà ulteriore valore all'esposizione, promossa dalla Segreteria per il Turismo in collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, segno concreto dell’eredità di Expo 2025 Osaka. Parte da qui il Commissario straordinario e Direttore del Dipartimento Turismo, Filippo Francini spiegando la rassegna: “La collaborazione nata in occasione di Expo – dice - trova nuova espressione in questa iniziativa, che dimostra come il lascito più autentico delle Esposizioni Universali siano le relazioni costruite”.

“Il ringraziamento in particolar modo va al Commissario Francini – dice il Segretario per il Turismo, Federico Pedini Amati - che ha saputo nuovamente mantenere un rapporto con questi grandissimi artisti. Dopo Cobra e Legno che hanno voluto in qualche modo omaggiare la Repubblica di San Marino. Dopo il Vaticano, con l'avvallo del Vaticano che ha commissionato, ha voluto queste opere d'arte che raffigurano varie tipologie di Madonna. Anche la Repubblica di San Marino ha voluto a suo modo ospitarlo e lui ha voluto omaggiare la Repubblica di San Marino con questo quadro”.

E' l'opera ispirata al Titano, con la raffigurazione della Vergine della Misericordia, copatrona, protagonista nell'esposizione Icone Sacro Pop, in cui Simone Legno reinterpreta l’iconografia sacra con un linguaggio immediato e universale, offrendo una nuova chiave di lettura capace di parlare alle giovani generazioni. Insieme ai simboli dell'identità sammarinese, l'opera raffigura anche la mascotte del Padiglione San Marino a Expo, creata dallo stesso Legno - alla quale Poste San Marino ha di recente dedicato una emissione filatelica.

Nel video, l'intervista al Segretario per il Turismo, Federico Pedini Amati







