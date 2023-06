TRADIZIONI SAMMARINESI La Reggenza inaugura il museo della Federazione Balestrieri Sammarinesi

Inaugurata una zona museale nella sede della Federazione Balestrieri Sammarinesi. A tagliare il nastro i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Ad accoglierli il presidente della Federazione Stefano Ugolini assieme ai segretari di Stato Belluzzi, Lonfernini, Gatti e Beccari. A prendere la parola il titolare della cultura che ha elogiato il progetto, seguita fin dalla sua nascita. Nelle sale sono concentrati 67 anni di storia, tra trofei, medaglie e premi. E non solo: non mancano oggetti storici come la prima balestra costruita a San Marino nel 1959, francobolli e ceramiche. A rappresentare il cuore della federazione in costumi tipici per l'occasione balestrieri, figuranti, sbandieratori e musici.

