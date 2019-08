La Reggenza inaugura lo SMIAF

Nel servizio l'intervista a Meri Di Nubila, Direttore di Progetto Smiaf

I Capi di Stato Nicola Selva e Michele Muratori aprono la manifestazione culturale più longeva della Repubblica e fanno visita ai luoghi dell'evento: segno che lo Stato è dalla parte della cultura. Una vicinanza fondamentale per il Festival che quest'anno si dedica alla salvaguardia dei "giovani saperi". Mai come oggi infatti, in un momento di crisi economica, per una Nazione è importante mantenere luoghi che diano libero accesso allo scambio di idee. Necessario però è lottare e produrre idee e soluzioni altrimenti, appunto come recita il titolo del Festival, "un paese muore".





