La Reggenza incontra gli studenti palestinesi arrivati a maggio: "San Marino la vostra seconda casa"

“Accogliervi non è solo un onore, ma la naturale prosecuzione della nostra antichissima vocazione alla pace, in linea con la tradizione di ospitalità e di neutralità. Vi invitiamo a considerare San Marino come una seconda casa”.

Con queste parole i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno ricevuto in udienza i due studenti palestinesi arrivati sul Titano nel maggio scorso, nell'ambito del programma IUPALS. I giovani hanno lasciato le macerie in cui era stata ridotta la loro università, nella striscia di Gaza, e sono riusciti a ricominciare, lontano da casa, ma trovando lo spirito di accoglienza che è sempre stato nel DNA di San Marino, e trovando il potere dell'istruzione come “arma potente per cambiare il mondo”.

"Quando siamo arrivati tutti si sono dimostrati molto cortesi nei nostri confronti, ci hanno sostenuto, ci hanno accolto con molto calore. San Marino è un paese molto bello, è molto tranquillo e siamo davvero felici di sentirci al sicuro in questo paese." ha dichiarato la studentessa palestinese, Aya.

L'Università di San Marino ha assegnato ad Aya e Obàda 2 borse di studio per il corso in Design, ma il Rettore sottolinea che non si tratta solo di mera didattica: l'Ateneo è una comunità dove si costruiscono relazioni e prende forma il futuro: "Dare la possibilità a questi due ragazzi di studiare, di concludere il loro percorso era il minimo che ritenevamo potessimo fare, noi pensiamo che questo possa essere uno dei fattori più potenti per lanciare un grido contro i conflitti che sono in atto attualmente nel mondo", ha concluso il Rettore Corrado Petrocelli.

"San Marino ha sperimentato sulla sua pelle cosa vuol dire lasciare la propria terra", e le Istituzioni lavorano da sempre affinché progetti, come quello che ha coinvolto i giovani palestinesi, siano "un ponte di solidarietà che unisce la Repubblica al mondo" e possano contribuire a fermare i teatri di guerra, hanno dichiarato i Segretari di Stato all'Istruzione e agli Esteri.

"In realtà è una comunità che sa allargare le braccia e sa anche offrire solidarietà, che credo che sia oggi un valore da non sottovalutare." le parole del Segretario Luca Beccari.

"Rappresenta sicuramente l'essenza stessa del nostro paese che vive di libertà, di solidarietà, di armonia fra le persone, fra i popoli." ha detto il Segretario Teodoro Lonfernini.

Interviste a: Aya - studentessa palestinese accolta a San Marino; Corrado Petrocelli - Rettore UNIRSM; Luca Beccari - Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Teodoro Lonfernini - Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura