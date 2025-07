La Reggenza incontra i ragazzi della colonia estiva

È come se il tempo non fosse mai passato dalla prima volta, cambiano i colori ma gli sguardi rimangono sempre gli stessi. Sono cento i bambini e le bambine che quest'anno da tutti i castelli della Repubblica hanno trascorso una parte della loro estate alla colonia. Dal 1967 continua a crescere intere generazioni di giovani sammarinesi.

"A Chiusi della Verna, le famiglie sammarinesi si sentono a casa anche perché qui, nella colonia fondata da Don Peppino e oggi portata avanti dalla congregazione di Serravalle e dal parco Don Luigi Bondioni, molti sammarinesi e non hanno trascorso le vacanze estive e vengono tuttora per trascorrere un momento di preghiera e di riflessione ispirati dalla presenza di San Francesco nella tranquillità di questi luoghi" ha detto Stefano Canti, Segretario alla Giustizia.

L'idea di passare alcuni giorni in mezzo alla natura incontaminata resiste, anzi trova sempre maggior valore con il passare del tempo.

"L'amicizia è la follia che vince su tutto" è il motto di quest'anno, mentre le sfide educative sono sempre più complesse. Oggi la visita dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati dal segretario al territorio Stefano Canti e dal capitano di Castello di Serravalle, Ercolani, sono stati accolti dall'inno di San Marino e da quello italiano.

Un'occasione di confronto per i ragazzi con le più alte cariche dello Stato, a fare l'onore di casa Don Pierluigi Bondioni, parroco di Serravalle, che ha ribadito come vengano praticati i valori dell'inclusione a partire dal gioco, non competitivo ma collaborativo. "La visita della Reggenza restituisce ai ragazzi il senso di appartenenza alla Repubblica - ha detto Don Pierluigi - affinché possano diventare cittadini consapevoli dell'importanza dei valori della loro terra". "Abbiamo già iniziato e lavoreremo su un percorso per fare anche una convenzione tra amministrazione comunale e la colonia di San Marino, per vedere se insieme possiamo ancora collaborare su cose nuove" ha concluso Giampaolo Tellini, sindaco di Chiusi della Verna.