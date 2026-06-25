La Reggenza riceve la Federazione Balestrieri per i 70 anni dalla fondazione

Un simbolo vivente della storia del Paese, un pilastro a sostegno delle istituzioni, un ponte tra il passato e il futuro della comunità sammarinese. I Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno ricevuto in udienza a Palazzo Valloni una delegazione della Federazione Balestrieri Sammarinesi, nell’ambito delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dalla fondazione. Arrivati in corteo indossando i costumi storici, i balestrieri sono stati introdotti dal segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini, che ne ha sottolineato la devozione ininterrotta verso San Marino e le sue tradizioni.

“Attraverso i Vostri costumi e le Vostre esibizioni, il mondo intero conosce la storia di questa piccola, grande Repubblica”, hanno detto i Capi di Stato, “ognuno di voi è un tassello fondamentale di un mosaico straordinario, un ponte anche con le giovani generazioni a cui avete saputo tramandare con passione e amore questa storia straordinaria”. “Il futuro è sicuramente roseo", ha confermato il presidente della federazione, Edoardo Chiaruzzi: "Sono passati da qui tantissimi sammarinesi, e siamo orgogliosi che quando facciamo interventi nelle scuole siamo ascoltati in modo incredibile”.

Ricordando che il documento più antico sull’uso della balestra a San Marino risale addirittura al 1339 e ripercorrendo il fondamentale ruolo dei balestrieri a difesa dell’allora Comune, la Reggenza ha ringraziato “tutti coloro che lavorano instancabilmente per mantenere vivo questo miracolo di tradizione”. La Balestra, hanno concluso, “sia sempre simbolo di educazione morale e di cultura, di fratellanza e di amicizia”: un richiamo all’importante responsabilità dell’ente nel tramandare tradizioni e valori del Titano. “Abbiamo una grandissima responsabilità che è quella di portare il nome di San Marino su tantissime piazze in tutto il mondo. Noi rappresentiamo una storia e uno Stato: siamo orgogliosi di portare la bandiera di San Marino su tutte le piazze del mondo”, ha affermato Chiaruzzi.

Nel servizio l'intervista a Edoardo Chiaruzzi, presidente Federazione Balestrieri Sammarinesi







