La Reggenza visita le opere di 'dialogo e tolleranza' di Kobra

Due mani vicine, che rappresentano San Marino e Brasile, dalle quali volano delle colombe: è un'opera dedicata all'amicizia tra Paesi quella che l'artista brasiliano Kobra ha donato per i 40 anni di relazioni ufficiali tra San Marino e il Paese sudamericano. Mostra visitata dai Capitani Reggenti, nella sede della Segreteria di Stato al Turismo. Presenti il segretario Federico Pedini Amati e l'ambasciatore del Titano in Brasile Filippo Francini.

Nell'arte di Kobra ci sono i valori del dialogo e un appello alla tolleranza. Il celebre esponente della street art usa i colori per rendere vivi i concetti. Racconta i temi sociali, la vita vera, per connettere popoli e nazioni. Famosi i suoi murales. Nato nella periferia di San Paolo, porta in tutto il mondo la bandiera della solidarietà, raffigurando icone storiche e momenti emblematici. Finora ha raggiunto ben 37 Paesi, arrivando anche a San Marino. C'è tempo fino al 3 settembre per ammirare un'esposizione che va oltre il concetto di arte, trasformandosi in vero e proprio messaggio di pace.

