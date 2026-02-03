TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:29 Inter: trasferte vietate fino al 23 marzo 14:45 Attiva-mente: "Il Protocollo di Oviedo si ferma, una vittoria attesa da anni" 14:18 Diga di Ridracoli, iniziata la prima tracimazione della stagione 14:00 L'Ambasciatore d'Italia Colaceci in visita a Csdl, Cdls e Csu
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

La regina dei circuito ovvero la donna pilota volante

Maria Antonietta Avanzo la prima donna pilota d'Italia a gareggiare nel mondo con gli uomini vincendo anche con Fiat e Ferrari: “la Baronessa volante” nata nel 1899 fu anche scrittrice, giornalista e aviatrice

di Francesco Zingrillo
3 feb 2026
SRV__BARONESSA_VOLANTE_pilota_maria_vittoria_avanzo
SRV__BARONESSA_VOLANTE_pilota_maria_vittoria_avanzo

Pilotare e correre più veloce della vita lungo gli anni 20 e 30 anche in pieno Ventennio MARIA VITTORIA protagonista di corse storiche come la Mille Miglia e la Targa Florio. Figlia di ricchi proprietari terrieri, nasce nel rovigotto e sin da ragazza ama i motori e le automobili sportive del padre: in villa tra gli animali da cortile le sue prime corse campagnole. Sposata Avanzo si trasferisce a Roma e dopo la Prima Guerra mondiale comincia a correre nei circuiti del Lazio piazzandosi con Fiat e Ferrari. Conosce D'annunzio e Tazio Nuvolari: si trasferirà in Australia e diventerà la “Special Queen” pure a Indianapolis, e in Italia la “Baronessa volante”. Muore nel 1975 da vincente, sempre: ed è già simbolo di cambiamento ed emancipazione femminile. Donna del secolo e del millennio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura