DONNE E SPORT La regina dei circuito ovvero la donna pilota volante Maria Antonietta Avanzo la prima donna pilota d'Italia a gareggiare nel mondo con gli uomini vincendo anche con Fiat e Ferrari: “la Baronessa volante” nata nel 1899 fu anche scrittrice, giornalista e aviatrice

Pilotare e correre più veloce della vita lungo gli anni 20 e 30 anche in pieno Ventennio MARIA VITTORIA protagonista di corse storiche come la Mille Miglia e la Targa Florio. Figlia di ricchi proprietari terrieri, nasce nel rovigotto e sin da ragazza ama i motori e le automobili sportive del padre: in villa tra gli animali da cortile le sue prime corse campagnole. Sposata Avanzo si trasferisce a Roma e dopo la Prima Guerra mondiale comincia a correre nei circuiti del Lazio piazzandosi con Fiat e Ferrari. Conosce D'annunzio e Tazio Nuvolari: si trasferirà in Australia e diventerà la “Special Queen” pure a Indianapolis, e in Italia la “Baronessa volante”. Muore nel 1975 da vincente, sempre: ed è già simbolo di cambiamento ed emancipazione femminile. Donna del secolo e del millennio.



