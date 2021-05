ESC 2021 La Regina dei Paesi Bassi tra il pubblico durante l'ultima prova di Senhit Questa sera la seconda semifinale: l'artista che rappresenta San Marino ha buone possibilità di superare il turno

Ultima prova oggi poco dopo le 15 alla Ahoy Arena di Rotterdam prima della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2021 che andrà in scena questa sera di fronte a 3.500 spettatori sul posto – tutti tamponati, potranno anche togliersi la mascherina a patto di stare seduti – e decine di milioni di telespettatori dai 39 paesi partecipanti e non solo. Nelle prove si segue, naturalmente, l'ordine di apparizione della semifinale e quindi Senhit è stata la prima. Il copione è sempre lo stesso: uscita dal camerino e breve tragitto verso il palco, con le telecamere bloccate al check point.

E' vietato diffondere le immagini video delle esibizioni di prova ma non di tutto il resto e oggi a sorpresa tra il pubblico che ha potuto assistere all'esibizione di Senhit e Flo Rida c'era anche una ospite di assoluta eccezione e cioè la Regina dei Paesi Bassi Máxima Zorreguieta Cerruti d'Orange-Nassau consorte del re Guglielmo Alessandro. Era seduta tra il pubblico come una normale spettatrice nel settore 4, fila 2, con alcune amiche ma non è sfuggita all'occhio attento del nostro operatore Giuseppe Marzi.

Dell'esibizione di Senhit, niente video, ma solo alcuni scatti fotografici dai quali si nota che la corona che la cantante di “Adrenalina” porta sul palco è la stessa della prova giuria di ieri sera ed è diversa da quella vista nelle prove procedenti. Solo i migliori 10 dei 17 semifinalisti di questa sera potranno accedere alla finale, insieme ai 10 che hanno già superato l'altra semifinale, i cinque big five – e cioè Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia - e l'Olanda paese ospitante. I bookmaker accreditano San Marino tra i paesi qualificati questa sera – sarebbe la terza volta su 11 partecipazioni - e in ottava posizione tra i possibili vincitori della finale di sabato, per la quale vengono dati come favoriti i Maneskin per l'Italia, che non centra il primo posto dal 1990 con Toto Cotugno. Oggi è la giornata della seconda semifinale ma qui allo Eurovision, così come in tutto il mondo, è sempre d'attualità anche il Covid 19. Duncan Laurence, vincitore nel 2019 dell'Eurovision Song Contest per l'Olanda, non potrà esibirsi dal vivo, come ospite, nella finale di sabato perché è risultato positivo al Covid 19 ed ha lievi sintomi. Qui allo Eurovision Song Contest, l'organizzazione applica severe misure per evitare i contagi. Nessuno può accedere se non in possesso di un test – nelle 48 ore - con esito negativo. Più di 24.400 i test finora eseguiti tra il personale, i volontari, gli artisti, i membri delle delegazioni e i giornalisti e sono state riscontrate solo 16 positività, pari allo 0,06%.

