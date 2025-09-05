La "Regina di Saba" al SunDonato di 'Bolo'

Prediligono il POP come veicolo popolare, appunto, per la loro musica INDIETRONICA (indipendente tra indie ed elettronica) in un sound (Neo-Soul) originale carico di contenuti politici (temi di genere e salute mentale oltreché sulla pace): libertà artistica della persona (qualunque e chiunque sia). La loro coscienza militante è diventata uno stile nei festival, nei cortei, e nei centri sociali: “non binaria” - dicono. Alcuni loro brani utilizzano strumenti inaspettati che esulano dai generi specifici come il clarinetto basso, ad esempio. QUEEN OF SABA sono fatti di collaborazioni e amicizie non solo torinesi (Willie Peyote e Saturnino) “per uscire dalla bolla” - radicali ma non di nicchia.







