SPETTACOLI EMILIA La "Regina di Saba" al SunDonato di 'Bolo' QUEEN OF SABA, il duo elettronico con un'anima analogica, formato da Sara Santi e Lorenzo Battistel in concerto collettivo al SUNDONATO FESTIVAL di Bologna

Prediligono il POP come veicolo popolare, appunto, per la loro musica INDIETRONICA (indipendente tra indie ed elettronica) in un sound (Neo-Soul) originale carico di contenuti politici (temi di genere e salute mentale oltreché sulla pace): libertà artistica della persona (qualunque e chiunque sia). La loro coscienza militante è diventata uno stile nei festival, nei cortei, e nei centri sociali: “non binaria” - dicono. Alcuni loro brani utilizzano strumenti inaspettati che esulano dai generi specifici come il clarinetto basso, ad esempio. QUEEN OF SABA sono fatti di collaborazioni e amicizie non solo torinesi (Willie Peyote e Saturnino) “per uscire dalla bolla” - radicali ma non di nicchia.

