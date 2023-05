La regina di tutte le nostre estati al mare

LOVE della “Queen” morta ormai 11 anni fa in un documentario che raccoglie i ricordi e la vita della “regina della disco” anni 70, che incide con Giorgio Moroder il successo planetario di tutte le estati: LOVE TO LOVE YOU BABY, una traccia musicale infinita lunga più di ¼ d'ora viva ancora oggi. DONNA SUMMER una performer ante litteram capace di recitare, ballare, improvvisare come una attrice-cantante: un approccio 'teatrale' nuovo che farà la fortuna della disco music per decenni scrivendo la storia dello spettacolo musicale leggero. Elettronica e illuminotecnica, effetti sonori e sperimentazione, sono alla base della rivoluzione di LaDonna Adrian Gaines nata a Boston. Prima donna afroamericana divenuta icona di un'America che stava cambiando anche il resto del mondo.