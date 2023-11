EMILIA ROMAGNA TEATRO La regina rock di Livermore alla Dolce&Gabbana MARIA STUARDA tratto da Schiller per la regia di Davide Livermore al Teatro Diego Fabbri di Forlì protagoniste Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi 'vestite' da Dolce&Gabbana

Due regine: Elisabetta I e Maria Stuard. Due grandi attrici Marinoni e Pozzi che si alternano scambiandosi i personaggi a seconda delle repliche. Un angelo nel prologo lancia una piuma e decide i ruoli volta per volta. Magia della Stuarda rock di Livermore. Schiller elettronico con la chitarra live di Giua, velluti rossi e scale in legno in 3 quadri a separare le scene per i costumi regali di Dolce&Gabbana. Dolore e potere, regina vecchia e giovane vergine prigioniera, lasciate al caso... (destino?). Le due s'incontrano una sola volta (cosa storicamente mai avvenuta) per sciogliere e scuotere i nostri cuori.

