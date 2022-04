IN STREAMING La regina romagnola del pop italiano LAURA PAUSINI: “Piacere di conoscerti” per la prima volta in streaming su piattaforma Amazon la cantante di Faenza racconta i suoi primi 30 anni di carriera

PAUSINI ha girato i continenti in lungo e in largo almeno 10 volte in 3 decenni per circa 70 milioni di dischi venduti ma e rimasta la LAURA che era, e tutti lo sanno. Una carriera piena di riconoscimenti e soddisfazioni ma lei continua a chiedersi: “perché proprio a me!?”. Dal 1993 quando vinse San Remo la sua vita e quella dei suoi è diventata un sogno ma con gli occhi aperti e i piedi per terra da buona romagnola. Nel docu-film PIACERE DI CONOSCERTI si pone con lo spettatore di Prime Video come con i suoi fan: da amica seppur regina del pop italiano. La Romagna faentina e la regione hanno assecondato producendo la concittadina del mondo.

