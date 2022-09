"La Regina", una storica modella, icona pop

La prestigiosa collezione reale di ritratti ufficiali preserva la figura nel tempo aprendole nei decenni il mondo comico e grottesco della tv americana con i SIMPSON e oltre... Immortalata da pittori selezionati e autorizzati dalla casa reale come il maestro Pietro Arrigoni e catturata informalmente dalla ritrattista June Mendoza è stata disegnata e tratteggiata in modo originale da Robbie Wraith e da Festing. Approda alle Olimpiadi di Londra del 2012 in un film con James Bond (Daniel Craig). Intanto la modella iconica più replicata al mondo continua a comparire nelle pose storiche di Escofet, Williams e Sullivan. THE QUEEN appare sui muri di Banksy, nelle serie pop di Warhol e sui dischi dei Sex Pistols oltre alle canzoni dei Queen di Mercury, appunto. Esilarante la sua autoironica WE WILL ROCK YOU ritmata con l'orsetto PADDINGTON: “la Regina, una di noi”.