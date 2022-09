QUEEN ELIZABETH II "La Regina", una storica modella, icona pop Ritratti della Società Reale e omaggi artistici la REGINA ELISABETTA diventa modella d'eccezione nei tanti volti che in 70 anni sui media ne hanno fatto un'icona pop amata dai più giovani

La prestigiosa collezione reale di ritratti ufficiali preserva la figura nel tempo aprendole nei decenni il mondo comico e grottesco della tv americana con i SIMPSON e oltre... Immortalata da pittori selezionati e autorizzati dalla casa reale come il maestro Pietro Arrigoni e catturata informalmente dalla ritrattista June Mendoza è stata disegnata e tratteggiata in modo originale da Robbie Wraith e da Festing. Approda alle Olimpiadi di Londra del 2012 in un film con James Bond (Daniel Craig). Intanto la modella iconica più replicata al mondo continua a comparire nelle pose storiche di Escofet, Williams e Sullivan. THE QUEEN appare sui muri di Banksy, nelle serie pop di Warhol e sui dischi dei Sex Pistols oltre alle canzoni dei Queen di Mercury, appunto. Esilarante la sua autoironica WE WILL ROCK YOU ritmata con l'orsetto PADDINGTON: “la Regina, una di noi”.

